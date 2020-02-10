10.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:07

MSB: "Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA