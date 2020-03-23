MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli... MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

MSB: "Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır." - ANKARA Kaynak: İHA