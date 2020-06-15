MSB: "Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan... MSB: "Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

MSB: "Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." - ANKARA Kaynak: İHA