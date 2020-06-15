MSB: "Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan...
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MSB: "Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan...

MSB: "Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

MSB:
15.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:44

MSB: "Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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