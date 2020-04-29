MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı...
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MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı...

MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor.

MSB:
29.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:10

MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

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