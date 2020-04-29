MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı...
MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor.
29.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:10
MSB: "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi." - ANKARA
Kaynak: İHA