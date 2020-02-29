MSB: Bomba yüklü su tankeri imha edildi
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MSB: Bomba yüklü su tankeri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin, kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

29.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:19
MSB: Bomba yüklü su tankeri imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin, kontrollü şekilde imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri, SAS timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

 


Kaynak: DHA

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