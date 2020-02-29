MSB: "Bomba yüklü su tankeri imha edildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankerinin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA