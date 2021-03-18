MSB, Suriye'den atılan roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü duyurdu Açıklaması
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MSB, Suriye'den atılan roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü duyurdu Açıklaması

18.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:30
MSB, Suriye'den atılan roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü duyurdu Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den atıldığı belirlenen roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den atıldığı belirlenen roketlerin Kilis'te boş araziye düştüğünü, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamış, hasar ve ziyan meydana gelmemiştir. Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." bilgileri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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