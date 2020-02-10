10.02.2020 20:07 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:07

MSB: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA