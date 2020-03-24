MSB: "Birliklerimizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor"
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), askeri birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bakanlık bünyesindeki birimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda, birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri titizlikle sürdürülüyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA