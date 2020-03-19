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MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

19.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:58
MSB: Birliklerde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerde dezenfekte işlemlerinin hassasiyetle uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelimizin, koronavirüs salgınından etkilenmemeleri için kişisel korunmaya yönelik bilgilendirme yapılmakta, birliklerimizde dezenfekte işlemleri hassasiyetle uygulanmaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

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