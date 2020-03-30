MSB: Birliklerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılıyor
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında, belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapıldığı açıklandı.
30.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:36
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, birliklerdeki tüm ortak kullanım alanlarında, belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "COVID-19 ile mücadele kapsamında birliklerimizdeki tüm ortak kullanım alanlarında ve sık kullanılan yüzeylerde belirli periyotlarla dezenfeksiyon yapılmaktadır. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
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Kaynak: DHA