MSB: "Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"
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MSB: "Biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 PKK'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

21.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:10
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda terör örgütünden kaçan biri 'gri" kategoride olmak üzere 4 'lının güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen etkili operasyonlar neticesinde terör örgütünden kaçan biri 'gri' kategoride olmak üzere 4 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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