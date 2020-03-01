01.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 01.03.2020 15:37

MSB: "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." - ANKARA

Kaynak: İHA