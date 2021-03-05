MSB: "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi."
05.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:30
MSB: "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi.
MSB: "Bingöl'den hareket öncesinde Tatvan'da faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edildi."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer