MSB: " 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi" - Haberler
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MSB: " 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi"

MSB:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı" icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı (Kırklareli) tarafından, 1'inci Ordu Tatbikat Kontrol Merkezi Komutanlığında 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi" ifadelerine yer verdi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

MSB: 'Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı' icra edildi

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