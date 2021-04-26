MSB: Belirlenen hedefler havadan vurulmaya devam ediyor (2)

'TERÖR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR'Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında hava hücüm harekatları düzenlendiğini duyurdu.

'TERÖR TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında hava hücüm harekatları düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin- Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" denildi.Hava harekatlarına ilişkin görüntüler, bakanlığın web sitesinde yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı