Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
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Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen, teröristlere ait çift girişli mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen, teröristlere ait çift girişli mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, planlandığı şekilde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik belirlenen hedeflerin havadan vurulmaya devam ettiği belirtildi.

Komandoların teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çift girişli mağaranın ele geçirildiği ve tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi
Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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