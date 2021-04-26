Son dakika haber! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait çift girişli mağara kullanılamaz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen, teröristlere ait çift girişli mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen, teröristlere ait çift girişli mağaranın tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, planlandığı şekilde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik belirlenen hedeflerin havadan vurulmaya devam ettiği belirtildi.

Komandoların teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetlerinde ise teröristlere ait çift girişli mağaranın ele geçirildiği ve tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak