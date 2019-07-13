MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak,...
MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak"
MSB: "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak" - ANKARA
Kaynak: İHA
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı
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