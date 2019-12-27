MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...
Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
27.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:46
Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (4)
"Bedelli askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir"
Kaynak: AA