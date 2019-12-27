MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...
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MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

27.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:46

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (4)

" askerlikten yararlanacak vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için ödemelerini en geç 31 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: MSB: "(Bedelli askerlik) Vatandaşlarımızın ödemelerini en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar...
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