Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

11.10.2019 14:34

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA