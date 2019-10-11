Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.
11.10.2019 14:34
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA