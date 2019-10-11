Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın Kamışlı ve Derik'te sivil halkı hedef aldığı yönündeki haberlerin akıl sınırlarını zorladığını söyleyerek, "Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru bulunmamaktadır" dedi.

11.10.2019 14:34
Son dakika: MSB, Kamışlı ve Derik'te sivil halkın hedef alındığı haberlerini yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.