MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA