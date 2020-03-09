MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü
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İnsansız Hava Aracı, Batman, Güncel

MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

09.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:00
MSB: Batman'dan havalanan İHA henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir insansız hava aracı (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, herhangi bir can kaybına sebep olmayan olayla ilgili kaza kırım ekibince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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