MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri
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MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri

13.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:23

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından sunuldu.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un konuşması ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından sunuldu. (2)

MSB: "A400M uçağının retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında ilk olarak Kayseri'deki 2.Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılması planlanmaktadır."

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı - A400M uçağının retrofit faaliyetleri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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