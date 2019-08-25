MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile...

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile...

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

25.08.2019 09:32
MSB:

MSB: "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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