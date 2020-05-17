MSB: "Başarı için eğitim, sağlık için tedbir"
113'üncü Filo komutanlığı Alınan tedbirlerden görüntüler F-16 uçağının havalanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs ile mücadelede kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstererek eğitimlerimize devam ediyoruz.
17.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:25
113'üncü Filo komutanlığı
Alınan tedbirlerden görüntüler
F-16 uçağının havalanması ANKARA - Yeni tip koronavirüs ile mücadelede kapsamında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami özen göstererek eğitimlerimize devam ediyoruz. Başarı için eğitim, sağlık için tedbir.
Kaynak: AA