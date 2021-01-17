MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi
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MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi

17.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:56
MSB: Bartın'da batan gemi için fırkateyn görevlendirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın'da batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Bartın'da batan kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu açıklarında batan Rus bandıralı kuru yük gemisini arama-kurtarma çalışmalarına destek için Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir fırkateyn görevlendirildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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