MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/ Ypg'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz!" - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa