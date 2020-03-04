MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
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MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

-MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer'in konuşması MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

04.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:05
MSB:

-MSB Basın Müşavirliği Plan Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer'in konuşması MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: MSB: "(Barış Pınarı) Harekatın başlangıcından bu yana 3 bin 138 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi.
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