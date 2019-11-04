MSB: "Barış Pınarı Harekâtı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel...

04.11.2019 11:20

MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara ve çevreye zarar verilmemiş, Tel Abyad ve Rasulayn'da bulunan kiliseler de harekattan hiçbir şekilde etkilenmemiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA