Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.
14.10.2019 19:43
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu" denildi.
Kaynak: DHA