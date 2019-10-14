Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.

14.10.2019 19:43
Msb: barış pınarı harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu" denildi.

 


Kaynak: DHA
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