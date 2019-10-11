MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.

11.10.2019 07:57
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca icra edilen harekatlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA
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