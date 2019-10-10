MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.
10.10.2019 12:55
MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." - ANKARA
Kaynak: İHA