MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor.

10.10.2019 12:55
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ateş altına alınan hedefler uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor." - ANKARA

Kaynak: İHA
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