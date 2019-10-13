MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü...

MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü...

MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandıTEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

13.10.2019 16:05
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü...

MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

TEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.

Kaynak: İHA
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