MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü...
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandıTEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
13.10.2019 16:05
MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı
TEL ABYAD - MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.
Kaynak: İHA