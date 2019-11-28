MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna...
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:07
MSB:

MSB: " kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde 'de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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