MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu"
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi.

07.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:55
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatıyla ve güven ortamına kavuşan Suriyelilerin mutlu olduğunu bildirdi.


Paylaşılan görüntülerde Suriyelilerin Harekattan sonra bölgeyi temizleyerek, sağlık ve doktor ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.


Bakanlıktan görüntülü paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Harekatıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşlerimiz daha mutlu, daha umutlu..." - ANKARA

Kaynak: İHA
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