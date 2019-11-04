MSB: "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü...

04.11.2019 14:50

MSB: "Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Rasulayn'daki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA