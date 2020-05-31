MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi
31.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:49

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getiren komandolarımız, terör örgütlerine geçit vermiyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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