MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır"
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MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır"

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.

13.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:56
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, bölgesinde hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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