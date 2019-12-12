MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi
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MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

12.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:12
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgedeki arama tarama faaliyetleri kapsamında komandolar tarafından tespit edilen, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan el yapımı 75 mayının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, PKK/YPG'li teröristlerce hazırlanan 75 Claymore tipi el yapımı mayını tespit etti.

Patlayıcılar, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Kaynak: AA
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