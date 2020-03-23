MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
23.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:10
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."
Kaynak: AA