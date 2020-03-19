MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Politika

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:34
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

Kaynak: AA

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