MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin...
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 Aralık 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.

31.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:26
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 29 2019 tarihinde, PKK/YPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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