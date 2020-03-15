MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
15.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP'nin tespit ve imhasının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandoların tespit ettiği 25 EYP'nin, METİ timince imha edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA