MSB: "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın...
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MSB: "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

08.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:44
MSB:

MSB: " Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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