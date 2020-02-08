MSB: "Barış Pınarı Harekâtı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın...

08.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:44

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA