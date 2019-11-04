MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...

MSB: "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale...

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur.

04.11.2019 15:53
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 04 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP'ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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