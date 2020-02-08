MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor"
Haberler » Güncel » MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor" - Haber

MSB: "Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde taciz atışlarına karşılık veriliyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

08.02.2020 11:28 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:34
MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bölgesi'nde terör örgütü YPG/PKK'nın taciz atışlarına gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da yapılan mutabakata rağmen Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batı ve doğusundaki bölgelerde terör örgütü YPG/PKK varlığının devam etmekte olduğu belirtilerek, "Bu bölgelerden unsurlarımıza yönelik taciz atışları sürmektedir. Tacizlere gerekli karşılık verilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler