MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu
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MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu

Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah askerin yaralandığını duyurdu. Hastaneye sevk edilen askerlerden birinin şehit olduğu belirtildi.

08.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:41
MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgesinde bir aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde intikal sırasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 askerin yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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