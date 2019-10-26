MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"
26.10.2019 15:05
MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"
Kaynak: İHA
VİDEO: MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...