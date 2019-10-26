MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"

26.10.2019 15:05
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor"

Kaynak: İHA

VİDEO: MSB: "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler,...
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