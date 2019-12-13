MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör tünelleri kapatılıyor

13.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:33

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini kapatma faaliyetinin devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde açılan ve halkın yaşamını olumsuz etkileyen terör tünellerini tespit ve kapatma faaliyetleri ilk günden itibaren aralıksız devam ediyor." denildi.

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ANKARA,

Kaynak: DHA