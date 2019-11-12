MSB: " Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi"
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MSB: " Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde komandoların şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:07
MSB: 'Barış Pınarı Harekat bölgesinde şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekat bölgesinde komandoların şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "


"Kahraman komandolarımız Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkının güvenliği için EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor. Komandolarımıza mayın arama köpeklerimiz de eşlik ediyor. Şimdiye kadar 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA
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