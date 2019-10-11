MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan...

MSB: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan...

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

11.10.2019 17:03
MSB:

MSB: "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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